Blink-182, Travis Barker sta meglio. Il messaggio per i fan: "Ho rischiato la vita per una brutta pancreatite"

Travis Barker sta meglio. Il batterista dei Blink-182, a seguito del ricovero in ospedale della scorsa settimana, ha voluto ringraziare attraverso i suoi canai social tutti i fan che hanno dimostrato vicinanza e affetto in questi giorni difficili.

Il rocker, 46 anni, è stato trasportato in ospedale per una pancreatite causata a seguito di una colonscopia a cui si era sottoposto poche ore prima. Prima del ricovero il batterista aveva scritto su twitter "God Save Me".

Barker ha così raccontato le cause del ricovero e la gravità delle sue condizioni rassicurando però tutti i fan:

"Lunedì scorso sono andato a fare un'endoscopia e mi sentivo benissimo. Ma dopo cena ho sentito un dolore lancinante e sono stato immediatamente ricoverato in ospedale. Durante l'endoscopia mi è stato rimosso un polipo molto piccolo proprio in un'area molto sensibile, solitamente gestita da specialisti, che purtroppo ha danneggiato un vaso di drenaggio fondamentale per il pancreas. Ciò ha provocato una grave pancreatite che ha messo a rischio la mia vita. Sono davvero molto felice che con le cure al momento mi sento molto meglio".

I went in for an endoscopy Monday feeling great.

But After dinner, I developed excruciating pain and have been hospitalized ever since. — Travis Barker (@travisbarker) July 2, 2022

During the endoscopy, I had a very small polyp removed right in a very sensitive area, usually handled by specialists, which unfortunately damaged a critical pancreatic drainage tube. This resulted in severe life-threatening pancreatitis. — Travis Barker (@travisbarker) July 2, 2022

Anche la moglie di Barker, Kourtney Kardashian, ha pubblicato una dichiarazione aggiornando i fan sulle consizioni di salute del marito:

"Travis e io siamo andati insieme a fare un'endoscopia di routine e lui ne è uscito con una pancreatite grave e pericolosa per la vita. Ringrazio i nostri specialisti, i medici e gli infermieri del Cedars Sinai per essersi presi così tanta cura di me e di mio marito durante il nostro ricovero"