Avril Lavigne "ricrea" la copertina di Let Go a 20 anni dall'uscita. Guarda il video

In occasione del ventesimo anniversario dall'uscita di "Let go", il primo album che fece conoscere Avril Lavigne a tutto il mondo, la rocker canadese ha realizzato un divertente video per celebrare l'importante ricorrenza.

Avril è tornata a New York su Canal Street, la strada dove venne scattata la celeberrima fotografia scelta come copertina dell'album, posando nella stessa posizione e registrando un breve videoclip pubblicato sui profili social ufficiali della rockstar.

Per sottolineare i 20 anni passati dall'uscita dell'album Avril ha scelto come colonna sonora del video "I'm Just A Kid" dei Simple Plan, utilizzata da molti utenti su Tik Tok per pubblicare foto del loro passato.

All'inizio del mese di giugno Avril Lavigne ha pubblicato la nuova edizione celebrativa di Let Go. L'album contiene per la prima volta alcuni brani B Side come ‘Falling Down’ and ‘I Don’t Give’, ’Why’, ‘Get Over It’ e ‘Make Up’

1. "Losing Grip"

2."Complicated"

3."Sk8er Boi"

4."I'm with You"

5."Mobile"

6."Unwanted"

7."Tomorrow"

8."Anything but Ordinary"

9."Things I'll Never Say"

10."My World"

11."Nobody's Fool"

12."Too Much to Ask"

13."Naked"