Ozzy Osbourne installerà delle casette per i pipistrelli nella sua casa in Inghilterra

Ozzy Osbourne ospiterà dei pipistrelli nella sua casa inglese.

Secondo quando riportato dal Mirror, la leggenda dei Black Sabbath avrebbe inoltrato la richiesta per poter costruire delle casette per pipistrelli, nella sua storica dimora nel Buckinghamshire.

Il Principe delle Tenebre ha promesso e assicurato che metterà in atto misure di protezione per i pipistrelli, per aiutarne la conservazione.

Questo animale sembra proprio essere una costante per Osbourne, dopo il celebre incidente del 1982, quando il cantante morse sul palco del Veterans Memorial Auditorium a Des Moines, nello Iowa, un pipistrello, staccandogli la testa.

“Devo essere stato stordito dalle luci o qualcosa del genere – spiegò Ozzy nel 2008 a Classic Rock – perché pensavo che fosse un giocattolo. L'ho messo in bocca. Poi le sue ali hanno iniziato a sbattere e sono rimasto sotto shock. Ho provato a tirarlo fuori dalla bocca troppo velocemente e la sua testa si è staccata. Aveva un sapore molto croccante e caldo…”.

È ormai assodato che il frontman dei Black Sabbath non abbia compiuto quel gesto volontariamente. Ma l’aneddoto lo perseguita: “Non è il modo in cui vorrei essere ricordato, ma so che sarò per sempre l'uomo che ha morso la testa dal pipistrello. Quello sarà il mio epitaffio. Non sarà 'Qui giace Ozzy Osbourne... ha fatto un po' di bene...' Sarà 'Il pazzo che morde i pipistrelli'!”.