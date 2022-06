Pearl Jam, un fan malato di SLA viene invitato sul palco dalla band durante un concerto. Guarda il video

Roland Mandel è un insegnante tedesco, di Lüneburg, amante della musica e in particolare dei Pearl Jam. L’uomo, a cui un anno fa è stata diagnosticata una forma grave di sclerosi laterale amiotrofica e si trova ora su sedia a rotelle, aveva acquistato nel 2019 i biglietti per il concerto berlinese della band di Eddie Vedder. Il Covid prima e il suo stato di salute dopo hanno seriamente compromesso la possibilità, per Roland, di essere presente allo show alla Berlin Waldbühne. Fortunatamente invece, lui era lì e, per far sì che questo accadesse, sono state infrante un paio di regole.

Partecipare al live show dei Pearl Jam era uno degli ultimi desideri di Roland ma, come riportato dal sito tedesco Taz, tutti i 12 posti riservati alle sedie a rotelle nella location – che può contenere fino a 22.000 spettatori – erano già stati occupati, nel frattempo.

La mobilitazione è stata immediata: una campagna sui social media ha lanciato l'hashtag #RVMforRoland, così da attirare l'attenzione sulla situazione. Nei post, veniva anche chiesto alla band di suonare una delle canzoni preferite di Roland, Rearviewmirror, in occasione della data tedesca.

Gli amici di Mandel hanno scritto a chiunque: all'organizzatore del concerto, all'affittuario del locale, persino al Commissario di Berlino per i Disabili, nonché all'amministrazione culturale della città, cercando di trovare un modo per esaudire il desiderio dell’insegnante.

Dopo alcune trattative, e sicuramente grazie anche alla pressione scaturita dalla mobilitazione social, la situazione si è risolta: Roland era al concerto, in un'area vicina al palco.

Non solo. Dopo aver eseguito la cover di I Believe in Miracles dei Ramones, i Pearl Jam hanno invitato Mandel sul palco. “Anche lui dovrebbe provare l’emozione di questo spettacolo speciale – ha dichiarato Eddie Vedder – Quest’uomo si è fatto il culo per essere qui stasera”.

Gli altri spettatori hanno accolto l’uomo con un fortissimo applauso e un coro che intonava il suo nome.

La moglie di Mandel, Sandra Dragendorf, ha parlato con la stampa riportando tutte le sensazioni provate quella sera: “È stato davvero incredibile. [Roland] era così eccitato, così positivo, così pieno di adrenalina. Questo rimarrà per l'eternità”.