Foo Fighters, annunciata la line up di Londra del Taylor Hawkins Tribute Concert. Tutti i nomi

I Foo Fighters hanno annunciato i primi nomi della line up che si esibirà con i Foo Fighters allo Stadio di Wembley il prossimo 3 settembre in occasione del Taylor Hawkins Tribute Concert, il primo concerto tributo in memoria del grande batterista Taylor Hawkins scomparso lo scorso 25 marzo all'età di 50 anni.

CHRIS CHANEY

STEWART COPELAND

LIAM GALLAGHER

OMAR HAKIM

JOSHUA HOMME

CHRISSIE HYNDE

GEDDY LEE

ALEX LIFESON

BRIAN MAY

MARK RONSON

SUPERGRASS

ROGER TAYLOR

RUFUS TAYLOR

WOLFGANG VAN HALEN

CHEVI METAL

SPECIAL GUEST APPEARANCE BY DAVE CHAPELLE

Ulteriori ospiti saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il concerto, presentato dalla band di Dave Grohl e dalla Hawkins Family, si terrà in due diverse location, a Londra e a Los Angeles.

Londra - 3 Settembre - Wembley Stadium

Los Angeles - 27 settembre - KIA Forum

I biglietti per i due concerti saranno messi in vendita dal prossimo 17 giugno.

Il comunicato ufficiale della band:

Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee si uniranno alla famiglia Hawkins per celebrare la vita, la musica e l'amore per il loro marito, padre, fratello e compagno di band nei Taylor Hawkins Tribute Concerts.

Essendo una delle figure più rispettate e amate della musica moderna, il grandissimo talento e la personalità magnetica di Taylor lo hanno reso amato per milioni di fan, colleghi, amici e tante altre leggende della musica in tutto il mondo. Milioni di persone hanno pianto la sua prematura scomparsa lo scorso 25 marzo, con tributi appassionati e sinceri provenienti dai fan e dai musicisti che Taylor idolatrava. I Taylor Hawkins Tribute Concerts uniranno molti di quegli artisti, la famiglia Hawkins e, naturalmente, i suoi fratelli Foo Fighters per celebrare la memoria di Taylor e la sua eredità come icona del rock globale: i suoi compagni di band e le sue ispirazioni suoneranno le canzoni di cui si è innamorato, e quelle che ha creato.

Gli spettacoli si terranno il 3 settembre allo stadio di Wembley di Londra e il 27 settembre al The Kia Forum di Los Angeles.

Le line up di ogni concerto saranno annunciate a breve. Iscriviti QUI per ricevere informazioni su orari, link di biglietteria e le date di vendita.

Taylor Hawkins si è unito ai Foo Fighters nel 1997, apparendo per la prima volta con la band nel tour di supporto al secondo album The Colour & The Shape. Ha fatto il suo debutto in studio con i Foo Fighters in There Is Nothing Left To Lose del 1999, suonando in tutti i successivi album dei Foo Fighters, inclusi One By One, In Your Honor (il primo album dei Foo Fighters in cui ha ricoperto il ruolo di cantante solista nel brano "Cold Day In The Sun”), Echoes, Silence, Patience & Grace, Wasting Light, Sonic Highways, Concrete & Gold (che lo vede anche come cantante in “Sunday Rain”) e Medicine at Midnight. Come membro dei Foo Fighters, Taylor ha vinto 15 GRAMMY Award ed è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame. Ha vissuto e amato la musica a un livello insaziabile, assieme ai Foo Fighters così come neii suoi numerosi progetti e collaborazioni da solista parallele.