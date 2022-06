Yungblud: "Ozzy mi ha detto che vede molto di sé stesso in me. Secondo lui col tempo sarò capito"

Il 2 settembre Yungblud pubblicherà il suo terzo album, intitolato Yungblud con il quale ha detto di voler portare avanti quella che definisce la sua missione artistica: «Abbracciare ogni forma di stranezza».

Allo stesso tempo Yungblud, nato in Inghilterra a Doncaster 24 anni fa con il nome di Dominic Howard vuole riflettere su sé stesso e «umanizzare» il personaggio che lui stesso ha creato, un simbolo di tutto ciò che è “freak”, esagerato, imprevedibile. La sua frenesia artistica, il modo di interiorizzare le canzoni e l’energia delle sue esibizioni dal vivo gli hanno fatto arrivare complimenti e segni di approvazione persino da Mick Jagger («Il rock ha bisogno di energia. Ragazzi come Yungblud e Machine Gun Kelly mi fanno pensare che ci sia ancora un po’ di vita nel rock’n’roll» ha detto l’icona dei Rolling Stones) ma anche alcune critiche.

Yungblud è stato attaccato su Twitter per aver sputato birra sul pubblico durante i concerti, e in sua difesa è intervenuto un personaggio che sul palco ha fatto di tutto, e non ha mai avuto problemi a sconvolgere e scandalizzare, Ozzy Osbourne: «Mi ha dato un consiglio: se devi sputare birra fallo, ma fallo con amore».

Il Principe delle Tenebre compare nel video dell’ultimo singolo di Yungblud, Funeral in cui (oltre ad una scena nel finale insieme alla moglie Sharon Osbourne) è protagonista di un momento fondamentale: Yungblud scava la sua stessa tomba, mentre Ozzy lo osserva.

Il paragone tra due generazioni di cantanti che hanno portato al massimo il tema della provocazione nel rock è inevitabile. In un intervista di copertina per la rivista NME, Yungblud ha parlato del suo rapporto con Ozzy e di cosa rappresenta per lui: «Le persone hanno paura di lui finché non lo sentono parlare. E’ una persona bellissima e un uomo molto intelligente». Yungblud ha raccontato che una delle sue più grandi soddisfazioni è stata ricevere l’approvazione del Principe delle Tenebre in persona: «Mi ha detto che vede molto di sé stesso in me. E mi ha dato un altro consiglio: non chiedere mai scusa, ti capiranno più avanti. Il tempo lo dirà». Intanto, Yungblud ha raccontato di voler festeggiare l’uscita del nuovo album facendosi un nuovo tatuaggio con le parole del suo manifesto: «Non scendere a compromessi. L’imperfezione è perfezione. Accogli ogni stranezza. Non giudicare mai. Dì sempre la verità. Calzini rosa, birra. Muoviti».