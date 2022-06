IDays Milano - 9 giugno: Tutte le info utili per il concerto (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari)

9 GIUGNO

Greta Van Fleet - The Struts - The Amazons - Ego Kill Talent

MILANO • IPPODROMO SNAI LA MAURA

I-Days 2022 si terrà nella nuova venue per la musica ed i grandi raduni nell’area di Trenno: l’Ippodromo SNAI La Maura.

Realizzato nel 2015, l’impianto si estende su una superficie complessiva di 17 ettari ed è facilmente raggiungibile tramite la metropolitana M1, M5 o le linee di superficie (seguono i percorsi consigliati)

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER L’EVENTO

ORARI

15:30 Apertura porte

17:15 Ego Kill Talent

18:00 The Amazons

19:45 The Struts

21.30 Greta Van Fleet

ORARI BIGLIETTERIA

15:30 Apertura cassa info e accrediti

METROPOLITANA

00:30 Ultima corsa linea M1 (Rho Fiera > Sesto 1° Maggio FS)

INGRESSI 9 GIUGNO 2022

Ingresso Posto Unico/Ingresso PIT *

Via Lampugnano (Trenno)

Box Office / Cassa Info

Via Lampugnano 95

* Attenzione: nell’area adiacente alla venue sono presenti indicazioni e cartellonistica che guidano verso gli ingressi: per lo show del 9 giugno seguire le indicazioni per il settore PIT (via Lampugnano) – unico ingresso della giornata.

L’ingresso di via Ippodromo non sarà attivo.

MEZZI PUBBLICI

Metropolitana M1

Percorsi consigliati:

Possessori biglietto POSTO UNICO/PIT: fermate Uruguay, Bonola *

Ulteriori informazioni sul sito di ATM:

https://www.atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/I-Daysall%E2%80%99IppodromoLaMauracomearrivareconimezzipubblici.aspx

IN AUTO

Chiusure stradali

Chiusura strada tratto da incrocio di tra Via Lampugnano e via Mafalda di Savoia a incrocio tra via Eugenio Montale e Giulio Natta - Dalle 12:00 del 9 Giugno alle ore 1:00 del 10 Giugno

Parcheggi

I parcheggi San Siro sono prenotabili già da oggi online a questo link:

https://www.parkforfun.com/it/park/san-siro?park_id=255&event_id=1305

Parcheggi per persone con disabilità

Per le persone con disabilità che hanno ricevuto conferma del proprio accredito al concerto, è previsto un parcheggio dedicato in via Lampugnano.

Percorso consigliato: da via Benedetto Croce, girare a sinistra su via Emanuele Kant fino alla fine di via Federico Zardi.

INFORMAZIONI SULL’EVENTUALE CAMBIO NOMINATIVO

Ricordiamo a tutti i possessori dei biglietti dei Greta Van Fleet, che potranno effettuare il cambio nominativo entro martedì 07 giugno.

Informiamo tutti coloro che non riusciranno ad effettuare il cambio nominativo entro tale data che presso la biglietteria del concerto sarà attivo il servizio clienti delle biglietterie (Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket) a partire dalle ore 15.30.

Le modalità per effettuare il cambio nominativo entro martedì 07/06/22 sono indicate sul rispettivo sito internet della biglietteria ufficiale (Vivaticket, Ticketmaster o Ticketone), presso la quale si è effettuato l’acquisto.

Per maggiori informazioni consulta:

Vivaticket

Ticketmaster

Ticketone

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Mappa interna dell’area:

Prescrizioni

L'area antistante l'ingresso verrà inibita al parcheggio.

Verrà creata un'area di pre-ingresso dove si accederà previa esibizione del biglietto e controllo con metal detector.

In fase di accesso all'area concerto verranno ispezionati singolarmente borse e zaini e il materiale non idoneo non potrà essere introdotto all'interno dell'autodromo.

Per motivi di sicurezza non sarà previsto un deposito di zaini, borse, caschi o altri oggetti personali. Per velocizzare i tempi di accesso all'area concerti ed agevolare i controlli da parte di steward e addetti alla sicurezza è pertanto vivamente sconsigliato accedere con zaini e borse.

In base alle ultime disposizioni per accedere agli eventi live contenute all'interno dell'Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022, per accedere agli eventi all'aperto sono decaduti gli obblighi di green pass e mascherina.

È comunque consigliabile avere a portata di mano una mascherina durante l’evento, da utilizzare in caso di assembramenti.

Regolamento impianto

1. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 È consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

2. COMPORTAMENTO PROIBITO:2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

3. OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, i-Pad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l'immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l'acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell'Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.

LINK UTILI

ATM, Azienda Trasporti Milanesi

Per tutte le info aggiornate in tempo reale sui mezzi pubblici di Milano:

www.atm.it