Blink-182, Travis Barker si è sposato in Italia con Kourtney Kardashian: guarda le foto

Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati. Ed è la terza volta in poche settimane.

Dopo il primo "sì" avvenuto pochi minuti dopo la cerimonia dei Grammy Award a Las Vegas officiata da un sosia di Elvis, e le nozze private a Santa Barbara, la coppia ha deciso di fare le cose davvero in grande scegliendo la bellissima Portofino per il loro matrimonio ufficiale.

La cerimonia tra il batterista dei Blink-182 e l'influencer americana è avvenuta a Castello Brown, la bellissima fortezza a strapiombo sul mare che domina la cittadina ligure. Alla cerimonia, oltre ai membri delle due famiglie e i rispettivi figli di Travis e Kourtney, erano presenti anche Mark Hoppus e Machine Gun Kelly, accompagnato da Megan Fox.

La cerimonia si è svolta domenica 22 maggio al termine di un weekend che ha portato sicuramente una vera parata di stelle a Portofino, iniziata venerdì sera.

