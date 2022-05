Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis a spasso per Beverly Hills con una misteriosa ragazza bionda. Guarda il video e le foto

Il frontman dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis è stato ripreso e fotografato in centro a Beverly Hills mentre passeggiava in un parco con una "misteriosa" ragazza bionda. Il rocker, 59 anni, nel video appare vestito in maniera casual con un bomber di Playboy mentre la ragazza è in pantaloni scuri e maglietta. I due si sono seduti su un muretto a parlare prima di farsi una passeggiata tra gli alberi del parco a Beverly Hills e dirigendosi in seguito verso la moto del cantante dei Red Hot Chili Peppers.

La coppia è stata poi vista per le strade di Los Angeles a bordo del mezzo. Durante il viaggio Anthony Kiedis si è coperto il volto con una bandana rossa e un paio di grandi occhiali da sole neri.

Il frontman dei Red Hot Chili Peppers negli scorsi anni è stato legato sentimentalmente alla modella Heather Christie, dal 2004 al 2008, con cui ha avuto un figlio di nome Everly. In seguito ha frequentato Helena Vestergaard e Wanessa Milhomem

“Io non posso lasciarli, e loro non possono lasciare me”. Anthony Kiedis ha raccontato così il suo rapporto con i Red Hot Chili Peppers in un’intervista radiofonica con BBC Radio. Si avvicina anche il quarantesimo anniversario della band, formata nel 1983 da Anthony Kiedis con i suoi compagni di scuola alla Fairfax High School, Flea, Jack Irons e Hillel Slovak. “Non posso ancora crederci” ha detto, “Di solito non sono uno che tiene conto degli anni. Non mi interessano i numeri, ma quaranta anni è davvero un numero importante.”

I Red Hot Chili Peppers sono sempre stati una band famiglia, unita dal senso di appartenenza ad uno stile di vita che loro stessi hanno definito con la parola Californication, sempre a petto nudo, ricoperti di tatuaggi e cicatrici e con una grande intesa musicale.

“E’ incredibile che una band possa stare insieme così tanto tempo” ha detto Anthony Kiedis “Oggi ero con loro in sala prove e avevo i brividi mentre li ascoltavo suonare. Sta andando sempre meglio.” Il loro nuovo album, Unlimited Love, uscito il 1 aprile, ha segnato anche il ritorno di John Frusciante alla chitarra dopo 14 anni:

“Tornare a scrivere canzoni con la band è stata una gioia. Abbiamo iniziato a suonare insieme durante il lockdown, poi tutto si è fermato per sei mesi, ma io ho avuto tutto il tempo necessario per scrivere testi. Non era mai capitato prima.” Sono passati tanti anni, ma secondo Anthony: “Lo spirito è rimasto lo stesso, anche se fisicamente è più dura di quando avevo 20 anni. Ma siamo meno autodistruttivi e abbiamo meno voglia di spaccare il mondo. Ci divertiamo molto, ma non finiamo più a dormire sulle panchine nel parco.”