I Mötley Crüe e i Def Leppard avranno un personal trainer durante il tour: "Speriamo che aiuti anche Vince Neil"

Mancano poche settimane all'inizio dello Stadium Tour, il mastodontico tour che vede protagonisti come headliner Mötley Crüe e Def Leppard. Le due band, legate da una grande e decennale amicizia, si stanno preparando al meglio per il grande ritorno sul palco, come dichiarato da Phil Collen, il chitarrista della band inglese.

Il rocker ha assicurato che i membri delle due band saranno in gran forma e che porteranno in tour con loro un personal trainer: "Penso che i Mötley Crüe faranno parte di quella squadra, così come le altre band con noi in tour. Saremo tutti insieme. Abbiamo imparato una grande lezione dai KISS andando in tour con loro. La cosa grandiosa è che con quella band tutto incentrato sullo show [...] vivi e muori per lo spettacolo e vuoi renderlo fantastico. Questa è una grande lezione che abbiamo imparato dai KISS e vogliamo metterla in pratica".

Rispondendo alla domanda sulle condizioni fisiche di Vince Neil Mötley Crüe il chitarrista dei Def Leppard si è detto fiducioso: "Non sono preoccupato. Non vedo l'ora di andare in tour. E spero che Vince si alleni. Abbiamo con noi un allenatore e sarà davvero fantastico".