Rock The Castle 2022: cancellata la giornata del 23 giugno. Tutti i dettagli

A causa della cancellazione del tour europeo di JINJER e CODE ORANGE, gli organizzatori del festival hanno preso la difficile decisione di cancellare la prima giornata di Rock The Castle 2022 prevista per il 23 giugno.



Dopo la precedente cancellazione del tour europeo di AVENGED SEVENFOLD e la loro sostituzione con SKILLET, queste ulteriori defezioni hanno convinto l'organizzazione, con estremo dispiacere, a procedere con l’annullamento dell’intera giornata e rimborsare i biglietti.

Purtroppo non ci sono i tempi tecnici per trovare sostituti altrettanto validi. Inoltre i promoter dell'evento non ritengono corretto nei confronti dei fan procedere ulteriormente nonostante tutti questi cambiamenti.



I rimborsi per chi ha acquistato i biglietti per la giornata del 23 giugno (sia con headliner AVENGED SEVENFOLD, sia con headliner SKILLET) o gli abbonamenti alle quattro giornate sono disponibili su Ticketone e Vivaticket entro e non oltre venerdì 10 giugno 2022.

Le giornate del 24, 25 e 26 giugno di ROCK THE CASTLE 2022 rimangono confermate come da programma, si svolgeranno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona e vedranno sul palco come headliner MERCYFUL FATE, JUDAS PRIEST e MEGADETH.

Sulla giornata del 25 giugno 2022 con headliner i JUDAS PRIEST, gli organizzatori annunciano che gli ANGEL WITCH hanno cancellato la loro presenza a causa di problematiche logistiche. Al loro posto entra nel bill un'altra leggenda del metal: gli EXCITER

Di seguito il riepilogo delle giornate:

Venerdì 24 giugno 2022

MERCYFUL FATE

BLIND GUARDIAN (show con tutto “Somewhere Far Beyond”)

VENOM

DEATH SS (special show dedicato ai primi album)

GRAND MAGUS

SADIST

Sabato 25 giugno 2022

JUDAS PRIEST

SAXON

UFO (show d’addio)

EXCITER

GIRLSCHOOL

SKANNERS

Domenica 26 giugno 2022

MEGADETH

MASTODON

KREATOR

SUICIDAL TENDENCIES

BARONESS

THE INSPECTOR CLUZO