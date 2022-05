Mötley Crüe: la sorella di Tommy Lee è una grandissima batterista! Scopri la sua storia

A volte, il talento è di famiglia. Così è stato per la famiglia Bass, nella quale non solo Thomas è un grande batterista, ma anche la sorella minore Athena è dotata della stessa bravura.

Stiamo ovviamente parlando di Tommy Lee – vero nome Thomas Lee Bass – e di sua sorella Athena. Batterista dei Mötley Crüe il primo, stesso ruolo nei KrunK (poi Kottak) la seconda.

Della potenza e delle capacità di Tommy Lee si è detto tanto: i Mötley Crüe sono dei giganti del rock, anche grazie al carisma del batterista.

Anche Athena non scherza: nel 1997 è stata la prima donna nominata nella categoria Best Drummer alla settima edizione dei L.A. Music Awards. La sorella minore di Tommy ha sviluppato il suo interesse per la musica attorno ai 15 anni: “Rimasi conquistata”, dichiarò lei stessa. Il fratello le insegnò qualche ritmo e da lì Athena non riuscì a smettere, sviluppando sempre di più la sua capacità di coordinazione, così da muovere ogni arto indipendentemente dall’altro. Proprio quest’ultimo aspetto dell’arte della batteria è stato quello che la mise più in crisi, tanto da dover sempre masticare una gomma, mentre si esercitava, così da scaricare la tensione.

La sua carriera musicale iniziò quando aveva 20 anni, in una band chiamata Hardly Dangerous. Poi entrò a far parte del gruppo punk rock Butt Trumpet e poi dei Krunk.

Anche nelle sue storie d’amore, Lee è stata molto rock: il suo primo marito era Scott Atkins, un ex compagno di band. Successivamente, è stata sposata con James Kottak, batterista degli Scorpions e compagno di band dei Kottak, con il quale ha avuto tre figli.

Ad oggi, Athena è un’infermiera di sala, ma il suo amore per la musica non si è affievolito: suona ancora la batteria con vari artisti e il suo primo libro, intitolato Girls Don’t Play Drums, è uscito nell'ottobre 2011.