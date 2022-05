Tragedia per Nick Cave: è morto il figlio Jethro Lazenby. Aveva 31 anni

Il figlio di Nick Cave, Jethro Lazenby, è morto all'età di 31 anni.

La notizia è stata confermata in una dichiarazione rilasciata al magazine NME dal frontman dei Bad Seeds: "Con molta tristezza, posso confermare che mio figlio Jethro è morto. Vi saremmo grati per la privacy della famiglia in questo momento". Il cantautore australiano nel 2015 per un altro figlio, Arthur, a seguito di una tragica caduta da una scogliera a Brighton. Aveva 15 anni.

Jethro Lazenby è nato a Melbourne nel 1991 e ha conosciuto il padre solo all'età di 8 anni. Era un modello e da qualche anno aveva tentato la strada del cinema recitando in piccoli ruoli nei film Corroboree del 2007 e My Little Princess del 2011. Recentemente aveva iniziato ad avvicinarsi al mondo della fotografia.

Lo scorso mese il ragazzo era stato arrestato dopo aver aggredito la madre Beau Lazenby. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna trovò una sera il figlio davanti alla porta di casa sua. La mattina seguente ne scaturì una violenta discussione degenerata a sfavore della madre. Gli avvocati di Jethro al processo hanno affermato che il ragazzo era affetto da schizofrenia.

È stato rilasciato su cauzione dal Melbourne Remand Center lo scorso giovedì (5 maggio) dopo che un magistrato gli aveva ordinato di sottoporsi a un trattamento per abuso di sostanze, oltre all'obbligo di evitare contatti con la madre per i successivi due anni. Nel 2018 aveva già commesso una serie di aggressioni contro la sua ragazza.

Poco dopo la pubblicazione della notizia della morte di Jethro la moglie di Nick Cave, Susie, ha pubblicato su Instagram una foto del ragazzo con la didascalia "Darling Jethro".