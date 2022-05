Machine Gun Kelly e Megan Fox: una comunità di "vampiri" ammonisce la coppia per l’abitudine di bere il sangue a vicenda

I vampiri hanno parlato e hanno sgridato Machine Gun Kelly e Megan Fox.

L’attrice, fidanzata con il cantante, aveva dichiarato, in occasione dell’annuncio del futuro matrimonio, che i due si erano bevuti il sangue a vicenda. Successivamente, l'attrice aveva chiarito l’affermazione, puntualizzando: “Suppongo che dire che beviamo il sangue l’una dell'altro potrebbe fuorviare le persone, che ci staranno immaginando con i calici come nel Trono di Spade. Sono solo poche gocce, ma sì, a volte ci consumiamo il sangue a vicenda solo come rituale”.

In questi giorni, però, arriva l’inaspettato rimprovero di alcuni membri di diverse comunità vampiresche statunitensi, che hanno redarguito la coppia sui pericoli che bere il sangue altrui potrebbe portare.

Il sito TMZ riporta infatti le parole di Belfazaar Ashantison, uno dei fondatori di NOVA, ovvero la New Orleans Vampire Association: “[Ognuno dovrebbe] prendere le dovute precauzioni prima di bere il sangue dell’amante, compresi i test per potenziali malattie trasmesse dal sangue, a cui neanche i vampiri sono immuni”. Ashantison, per esempio, oltre ad eseguire diversi esami clinici, e a pretenderli con costanza anche dai vari donatori, trascorre con questi circa sei mesi, ogni volta, per conoscerli meglio, prima di berne il sangue.

Sempre da New Orleans sono arrivate le dichiarazioni di padre Sebastiaan, il fondatore dell'Endless Night Vampire Ball, che ha consigliato cautela, in particolare quando si tratta di un prelievo di sangue, che secondo lui dovrebbe essere fatto solo da professionisti del settore medico.

Speriamo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro anche a Fox e MGK.