Metallica, Kirk Hammett parla della sua ritrovata sobrietà: “Da quando non bevo più sono rinato!”

Kirk Hammett ha parlato della sua sobrietà e di quanto questa nuova condizione di vita abbia influenzato, positivamente, anche la sua creatività.

In una recente intervista con Kerrang!, in occasione dell’uscita del suo EP solista Portals, il chitarrista dei Metallica ha ammesso che, da quando ha smesso di bere nel 2014, è come tornato in sé, riacquistando le sue facoltà mentali.

“Devo dire che sono sobrio da sette anni e mezzo ormai e la mia mente è come se fosse in un posto diverso. Sono più concentrato. Sono rinsavito, ho ritrovato la mia memoria. Quindi al giorno d'oggi me la passo molto meglio”.

Essere sobri, secondo Hammett, ha migliorato il modo di spendere il suo tempo, regalandogli così più creatività e voglia di fare: “Quando ho smesso di bere, ho avuto molto più tempo. Passavo ogni notte in una discoteca o in un bar e poi passavo quasi le mattine a riprendermi. Giorno dopo giorno, indipendentemente dal fatto che io fossi in tour o no. E ora che tutto questo è stato rimosso dalla mia vita, ho molto tempo in più, e ovviamente suono di più la mia chitarra. È quello che amo fare e di conseguenza c'è anche una resa maggiore”.

Anche il fisico ne ha giovato, come ammette Hammett stesso, 60 anni il prossimo 18 novembre: “È strano. Ho 59 anni e non credo di aver ancora raggiunto il mio picco creativo o musicale. Di certo non me li sento i 59 anni: faccio surf tre o quattro volte a settimana, corro, vado in bicicletta e suono la mia chitarra. Mi sento ancora energico come non lo sono mai stato, e attribuisco tutto ciò all'aver smesso di bere. Questo è il risultato!”.