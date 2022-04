Machine Gun Kelly, la confessione di Megan Fox: "beviamo il sangue l’uno dell’altra, ma solo come rituale"

Machine Gun Kelly e Megan Fox bevono il sangue l’uno dell’altra. La notizia arriva direttamente dalle parole dell’attrice che, lo scorso novembre, ha accettato la proposta di matrimonio del cantante e ha mostrato il momento romantico su Instagram, postando il video e scrivendo:

“Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero. Abbiamo chiesto un po’ di magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme, in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall'amore. E dal karma. E poi, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l'inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato fosse possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che verrà, ho detto di sì. ...e abbiamo bevuto il sangue l'uno dell'altra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Fox (@meganfox)

Proprio così. In una recente intervista con l’edizione inglese di Glamour, Fox ha ora chiarito il significato di quella frase, che da subito aveva lasciato tutti i follower parecchio perplessi.

“Allora, immagino che il fatto di bere il sangue dell'altro potrebbe essere fuorviante per le persone – ha dichiarato l’attrice – tutti ci staranno immaginando con i calici come nel Trono di Spade, mentre beviamo il sangue dell'altro. In realtà si tratta solo di poche gocce ma, sì, a volte assumiamo il sangue l’uno dell’altra, solo come rito”.

Fox, in realtà, racconta poi di essere particolarmente appassionata ai rituali legati all’astrologia, così come ai tarocchi. Grazie a queste pratiche, anche atti più estremi come bere il sangue del partner risultano essere più controllati, per lei, al contrario di MGK che, secondo la fidanzata, vivrebbe tutto con più impeto: “Io sono molto più controllata. Leggo i tarocchi e mi occupo di astrologia, seguo molto tutte queste pratiche e meditazioni metafisiche. E faccio rituali durante le lune nuove e le lune piene, e tutte queste cose. E così, quando lo faccio [bere il sangue dell’altro ndr] è una sorta di passaggio, è per un motivo. E tutto è controllato: 'Versiamo qualche goccia di sangue e beviamolo' Lui [Machine Gun Kelly] è molto più caotico, frenetico, si taglierebbe sul il petto con i vetri rotti e direbbe cose tipo 'Prendi la mia anima!’”.