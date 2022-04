Chester Bennington, i Grey Daze pubblicheranno un nuovo album con le sue registrazioni: "celebriamo la sua vita, il suo lascito"

Nel 1993 Chester Bennington forma una band con il suo amico Sean Dowdell di Phoenix, Arizona dove è nato nel 1976. La band si chiama Grey Daze e come ha raccontato Chester mette insieme le due influenze con cui è cresciuto, e che lo hanno aiutato a superare un’infanzia difficile e il bullismo a scuola: i Depeche Mode e gli Stone Temple Pilots. La fusione di hard rock ed elettronica è uno degli elementi che hanno reso i Linkin Park una delle band di riferimento dei primi anni duemila, e i Grey Daze sono stati per Chester Bennington la prima esperienza nel mercato discografico americano. Dopo il primo demo del 1993, i Grey Daze pubblicano due album, Wake Me nel 1994 e …No Sun Today nel 1997, un anno dopo Chester lascia la band, pensa addirittura di mollare la musica fino a quando riceve una chiamata da Jeff Blue della etichetta Zomba Music di Los Angeles che gli propone un’audizione con una nuova band rap-rock, gli Xero fondata da un MC di nome Mike Shinoda.

Passano due anni in cui Mike Shinoda e Chester Bennington scrivono canzoni e cercano un contratto discografico, e nel 2000 (grazie a Jeff Blue che nel frattempo è passato alla Warner) firmano e pubblicano Hybrid Theory che va al numero due in classifica in America (e nella Top 10 di 15 paesi) vende 27 milioni di copie nel mondo, vince un Grammy Award per il singolo Crawling e diventa il debutto più venduto dai tempi di Appetite for Destruction dei Guns’n’Roses.

I Grey Daze si sono sciolti, ma poco prima del suo tragico gesto nel luglio 2017, Chester Bennington si era ritrovato in studio con la band per registrare alcune tracce.

Nel 2020 Sean Dowdell ha deciso di rendergli omaggio (dopo aver ricevuto il permesso dalla moglie Talinda) recuperando queste registrazioni della voce di Chester Bennington e registrando l’album Amends insieme a molti musicisti amici di Chester, da James “Munky” Shaffer e Brian Head Welch dei Korn a LP a Chris Traynor dei Bush. Il progetto continua con The Phoenix un nuovo album dei Grey Daze in uscita il 17 giugno, lanciato dal primo singolo Saturation (Strange Love).

Tra gli ospiti del nuovo album dei Grey Daze ci sono Dave Navarro dei Jane’s Addiction e le figlie di Chester, Lily e Lila Bennington.

Parlando del primo singolo Saturation, Sean Dowdell ha detto: «Sorprenderà molte persone perché ci riporta tutti all’essenza stessa di Chester: una delle cose che tutti ammirano di lui è la capacità di gridare senza mai perdere la tonalità. Sentirete ancora quel grido. Sentirete la rabbia e le emozioni dirette che esprimeva in tutto quello che faceva».