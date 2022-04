Taylor Hawkins, pubblicato il brano che registrò (alla voce) per il nuovo album di Edgar Winter. Ascoltalo qui

È stato pubblicato il nuovo album di Edgar Winter dal titolo Brother Johnny. Il progetto è stato realizzato e concepito interamente come tributo a suo fratello, la leggenda del blues Johnny Winter, scomparso nel luglio del 2014. Il disco vede al suo interno grandi collaborazioni con alcuni dei più influenti protagonisti della scena blues e rock come Joe Bonamassa, Billy Gibbons, Warren Haynes, Steve Lukather, Doyle Bramhall II, Robben Ford, Michael McDonald, Keb' Mo', Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks, Joe Walsh e il compianto Taylor Hawkins.

Il batterista dei Foo Fighters ha registrato alla voce una cover di Guess I'll Go Away, la traccia di apertura dell'album del 1970 di Johnny Winter, Johnny Winter And. Questo brano rappresenta la prima pubblicazione postuma che vede protagonista Taylor Hawkins.

"È una cosa così strana", ha dichiarato Edgar Winter in occasione di un'intervista rilasciata alla ABC Audio, "Voglio dire, un ragazzo che canta una canzone in tributo a mio fratello Johnny e scompare anche lui. E in circostanze simili, in una stanza d'albergo, in tour".

Scolta qui Guess I'll Go Away con Taylor Hawkins alla voce: