I membri di Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam hanno formato una nuova band: i 3rd Secret. Ascolta l'album

Già da qualche mese sembrava che stesse accadendo qualcosa in studio di registrazione tra Krist Novocelic (ex bassista dei Nirvana) e Matt Cameron, attuale batterista di Pearl Jam e Soundgarden ma ora è arrivata la conferma: le due leggende di Seattle, assieme al chitarrista Kim Thayil dei Soundgarden, hanno formato un nuovo gruppo, i 3rd Secret.

Ma c'è di più, il supergruppo ha pubblicato ha pubblicato a sorpresa un intero e omonimo album.

La band è composta da Bubba Dupree (chitarrista dei Void), Matt Cameron, Krist Novoselic, Kim Thayil, la cantante Jennifer Johnson e Jillian Raye dei Giants in the Trees.

L'album omonimo è stato pubblicato l'11 aprile ed è disponibile sulle principale piattaforme di streaming online e digital store.

'3rd Secret' Tracklist:

1. “Rhythm of the Ride”

2. “I Choose Me”

3. “Last Day of August”

4. “Winter Solstice”

5. “Lies Fade Away”

6. “Live Without You”

7. “Right Stuff”

8. “Dead Sea”

9. “Diamond in the Cold”

10. “Somewhere in Time”

11. “The Yellow Dress”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matt Cameron (@themattcameron)

Ascoltalo qui: