Foo Fighters, Dave Grohl fa visita a sua mamma dopo la scomparsa di Taylor Hawkins. Guarda la foto

Secondo quanto riportato da Fox News Dave Grohl è stato avvistato per le strade di Los Angeles per la prima volta dal ritorno della band negli Stati Uniti a seguito della tragica scomparsa del batterista Taylor Hawkins a Bogotà.

Il frontman dei Foo Fighters è stato immortalato in una fotografia scattata nei pressi della casa di sua mamma nel sobborgo di Sherman Oaks.

La foto pubblicata da Fox News:

Negli scorsi giorni il magazine americano TMZ, aveva pubblicato le immagini del ritorno dei Foo Fighters a Los Angeles mostrando i membri della band nei minuti appena successivi all'atterraggio negli Stati Uniti. Una delle immagini più toccanti è sicuramente quella di Dave abbracciato allo storico manager della band John Silva.

Dave Grohl and his band returned to L.A. from Bogota ... after the sudden death of their drummer and beloved friend, Taylor Hawkins. https://t.co/8uvSwu6h7M — TMZ (@TMZ) March 27, 2022

Durante l'ultimo concerto il compianto batterista dei Foo Fighters aveva preso in mano il microfono, prima dell'esecuzione di una versione di Somebody To Love dei Queen, per esprimere tutto il suo affetto e profondo legame nei confronti di Dave Grohl. Le parole di Taylor Hawkins:

Dave Grohl introduces Taylor Hawkins during his final concert with Foo Fighters pic.twitter.com/bpGWO9iIj5 — Consequence (@consequence) March 27, 2022

"Adoro Dave Grohl, cazzo. Se non fosse per Dave ora starei consegnando delle pizze. Sarei il responsabile del reparto batterie di un Guitar Center se non fosse stato per Dave Grohl".