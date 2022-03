Rock The Castle 2022: ecco la line-up completa con tutti i nomi!

Le date confermate per ROCK THE CASTLE 2022 sono giovedì 23 giugno, venerdì 24 giugno, sabato 25 giugno e domenica 26 giugno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Un weekend, quattro giornate, quarantotto ore di musica accompagnate come sempre da buon cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in una delle location più belle al mondo!

In più Rock The Castle conferma inoltre il suo impegno in campo ecologico adottando soluzioni ecosostenibili ed eliminando la plastica monouso all’interno del festival.

ROCK THE CASTLE 2022

Giovedì 23 giugno 2022

SKILLET

JINJER

MYLES KENNEDY AND COMPANY

CODE ORANGE

THE RAVEN AGE

INFECTED RAIN

Venerdì 24 giugno 2022

MERCYFUL FATE

BLIND GUARDIAN (show con tutto Somewhere Far Beyond)

VENOM

DEATH SS (special show dedicato ai primi album)

GRAND MAGUS

SADIST

Sabato 25 giugno 2022

JUDAS PRIEST

SAXON

UFO (show d’addio)

ANGEL WITCH

GIRLSCHOOL

SKANNERS

Domenica 26 giugno 2022

MEGADETH

MASTODON

KREATOR

SUICIDAL TENDENCIES

BARONESS

THE INSPECTOR CLUZO

Per tutte le info: www.rockthecastle.eu







INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI EDIZIONE 2022:

Biglietto in prevendita singola giornata 23 giugno 2022: € 30,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 23 giugno 2022: € 35,00

Biglietto in prevendita singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 60,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 70,00

Abbonamento per le 4 giornate di festival: € 180,00 + d.p. (disponibilità di abbonamenti limitata)