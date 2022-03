I tradimenti di Ozzy Osbourne nel nuovo libro della moglie Sharon: "È il momento di sconfiggere i demoni del passato"

Sharon Osbourne, la moglie e manager di Ozzy Osbourne ha finito di scrivere il suo quarto libro autobiografico, Coming Home, in uscita il 25 ottobre 2022.

Il primo libro, Extreme, uscito nel 2005 era il racconto della sua infanzia difficile con un padre come Don Arden, l’incontrollabile manager dei Black Sabbath che ha licenziato Ozzy nel 1979 (Sharon lo ha accusato di averla derubata e minacciata quando lei ha deciso di gestire la carriera solista di Ozzy) la sua vita trascorsa sempre nel mondo dello spettacolo e arrivata al successo con la Sharon Osbourne Management che negli anni ha gestito anche Gary Moore, i Motorhead e gli Smashing Pumpkins e si dice abbia rifiutato i Limp Bizkit, Courtney Love e i Guns N' Roses.

È anche un ritratto dal vero del suo turbolento matrimonio con Ozzy che conosce da quando hanno 18 anni e con cui si è sposata alle Hawaii il 4 luglio 1982, tra abusi di droga e alcol, incidenti aerei, ricoveri psichiatrici, chirurgia plastica.

Extreme è andato al numero uno della classifica dei bestseller del Times, ha vinto un prestigioso British Book Awards e con due milioni di copie è l’autobiografia più venduta di sempre in Inghilterra, superando quella di David Beckham.

Negli anni successivi Sharon Osbourne ha pubblicato altre due biografie, Survivor e Unbreakable, e adesso chiude il cerchio della sua incredibile storia con Coming Home: «The Osbournes, X Factor, America’s Got Talent: per due decenni Sharon Osbourne è stata una presenza importante sui nostri schermi» si legge nella presentazione del libro, ricordando la sua carriera televisiva come giudice dei reality show e conduttrice «Davanti e dietro alle telecamere ha dovuto combattere contro l’attenzione costante del pubblico e non ha mai rinunciato ad essere controversa».

La più divertente delle sue azioni folli è la vendetta contro Bruce Dickinson, (colpevole di aver parlato male di Ozzy e del suo reality definendolo «disgustoso») durante il concerto degli Iron Maiden all’Ozzfest del 2005: Sharon, il suo entourage, la figlia Kelly e alcuni membri delle altre band in programma lanciano uova e ghiaccio sul cantante, e a metà concerto staccano la spina agli Iron Maiden lasciandoli senza volume. «Io amo gli Iron Maiden» dice Sharon Osbourne al microfono quando sale dopo la fine del concerto, accolta dai fischi del pubblico «Ma Bruce Dickinson è un idiota».

«Adesso Sharon torna a casa» si legge nella prefazione di Coming Home, «E’ il momento di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, e di sconfiggere i demoni del passato». La parte più attesa dai fan è quella sui tradimenti di Ozzy, che si dice Sharon abbia scoperto dopo avergli riempito un drink di pillole per dormire che hanno l’effetto collaterale di far parlare le persone nel sonno. Nel 2016, dopo un periodo difficile, Sharon e Ozzy sono tornati insieme e hanno addirittura iniziato a fare i casting per un film (prodotto dai figli Jack e Aimee) sul loro matrimonio: «La nostra relazione è stata spesso selvaggia, folle e pericolosa» ha scritto Sharon Osbourne, «Ma l’amore incondizionato ci ha tenuto sempre insieme».