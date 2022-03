Lenny Kravitz a Jason Momoa: “Noi siamo fratelli per la vita”. Guarda la foto

Lenny Kravitz e Jason Momoa sono amici, anzi “Fratelli per la vita”, come ha confermato lo stesso rocker sul suo profilo Instagram, pubblicando una bellissima foto di loro due in moto.

In comune, oltre la passione per due ruote, Kravitz e Momoa hanno anche una relazione con Lisa Bonet. Il rocker è stato sposato con l'attrice dal 1987 al 1993 e insieme hanno una figlia, la bellissima e talentuosa Zoë, in questi giorni al cinema nei panni di Catwoman in The Batman. Momoa e Bonet, invece, hanno iniziato la loro storia nel 2005, seppur il loro matrimonio risale al 2017. La coppia ha due figli: Lola Iolani Momoa nata nel 2007 e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa, nato nel 2008. Di questi mesi la notizia della rottura tra i due attori, resa pubblica attraverso un post sui social ufficiali (anche se nelle ultime settimane sembra esserci stato un riavvicinamento).

Momoa e Kravitz, dal canto loro, non hanno mai nascosto la loro grande amicizia, confermata anche da vari commenti rilasciati su vari post e foto pubblicate online. E l’ultima è proprio questa immagine, dei due in moto, con la didascalia scritta dal rocker: “Ride or die. Brothers for life”, fratelli per sempre.

Non mancano i commenti di amore e stima sottostanti la foto. In primis la risposta di Momoa: “Ti voglio bene fratello. Ohana per sempre”. Ma anche di Zoë: “Beh, non è adorabile tutto questo? Vi amo entrambi così tanto!”.