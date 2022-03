The Smile, pubblicato il nuovo singolo della band di Thom Yorke: ascolta qui Skrting On The Surface

“Skrting On The Surface” è il terzo singolo dei The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, disponibile da oggi su XL Recordings.



Il video, diretto dallo scrittore e regista vincitore del premio BAFTA Mark Jenkin, è stato girato in bianco e nero su pellicola 16mm nelle profondità della miniera in disuso di Rosevale in Cornovaglia, UK, e la pellicola è stata sviluppata a mano con l'acqua della miniera.



Guarda il video: