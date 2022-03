Rod Stewart criticato dalla società delle autostrade britanniche per aver sistemato una strada: "espone i cittadini a rischi"

Negli scorsi giorni Rod Stewart aveva pubblicato sul suo canale YouTube un video in cui aiutava degli operai a sistemare una strada dissestata piena di buche. Il motivo? La sua auto sportiva non riesce a percorrere quel tratto.

Indossando una tuta del Celtic, la sua squadra del cuore, all'interno del video si è lamentato contro le autorità locali, sostenendo di aver ignorato per anni le condizioni disastrate della strada e di aver investito enormi somme di denaro nella vicina autostrada: "Questa strada si trova vicino alla mia casa di Harlow ed è così da secoli. L'altro giorno è scoppiata una gomma ad un'ambulanza! E la mia Ferrari non può assolutamente passare di qui. Quindi io e i ragazzi abbiamo pensato di fare il lavoro da soli. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo sistemando le buche mentre milioni e milioni di sterline sono stati spesi per la M11!". Rod Stewart ha poi concluso il suo messaggio aggiungendo: “Sto riparando la strada dove abito perché nessuno si prende la briga di farlo!”

Secondo quanto riportato da un articolo dell'HuffPost la società delle autostrade britanniche, dopo aver visto il video, ha deciso di rispondere per le rime al grande cantautore, ammonendolo per il gesto compiuto: "Anche se ci piacerebbe dare priorità alle riparazioni su ogni strada, la grandezza della nostra rete, di oltre 5.000 miglia, rende questa cosa impossibile impossibile e dobbiamo concentrarci sulla riparazione dei difetti che potrebbero essere più dannosi per la sicurezza stradale dei nostri utenti. Sebbene apprezziamo l'impegno e lo spirito di comunità di Sir Rod, scoraggiamo chiunque dallo svolgere da solo lavori stradali. Senza un'adeguata gestione del traffico e altre misure di sicurezza specifiche, i residenti potrebbero mettere a rischio se stessi e gli altri".

Guarda il video: