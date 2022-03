Rod Stewart aiuta degli operai a sistemare una strada dissestata: "ora potrò finalmente passare con la mia Ferrari"

Rod Stewart ha pubblicato sul suo canale YouTube un video incredibile e divertentissimo. All'interno della breve clip il rocker appare mentre aiuta degli operai a sistemare una strada dissestata piena di buche. Il motivo? La sua auto sportiva non riesce a percorrere quel tratto.

Indossando una tuta del Celtic, la sua squadra del cuore, all'interno del video si è lamentato contro le autorità locali, sostenendo di aver ignorato per anni le condizioni disastrate della strada e di aver investito enormi somme di denaro nella vicina autostrada: "Questa strada si trova vicino alla mia casa di Harlow ed è così da secoli. L'altro giorno è scoppiata una gomma ad un'ambulanza! E la mia Ferrari non può assolutamente passare di qui. Quindi io e i ragazzi abbiamo pensato di fare il lavoro da soli. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo sistemando le buche mentre milioni e milioni di sterline sono stati spesi per la M11!". Rod Stewart ha poi concluso il suo messaggio aggiungendo: “Sto riparando la strada dove abito perché nessuno si prende la briga di farlo!”

Guarda il video: