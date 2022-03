Lenny Kravitz fa i complimenti alla figlia Zoë per Catwoman: “Congratulazioni amore mio”. Guarda la foto

Zoë Kravitz è Catwoman – o Selina Kyle, se preferiamo – nel nuovo film The Batman, dedicato all’eroe della DC Comics e nelle sale cinematografiche in queste settimane.

L’attrice, per interpretare questo ruolo, ha seguito una preparazione ferrea, che ha compreso anche l’osservazione e l’imitazione di gatti, in ogni loro movimento e incombenza, compresa quella di bere latte da una ciotola.

I fan della sua performance sono già molti, ma uno in particolare si è fatto notare, complimentandosi con lei apertamente, ancora prima che il film uscisse. Stiamo parlando del celebre papa di Zoë, Lenny Kravitz, che non ha perso tempo per dimostrare la stima e l’affetto nei confronti della sua ragazza. “Congratulazioni, amore mio, per questo momento così emblematico. Sono così fiero di te”, questa la didascalia che il rocker ha aggiunto ad una foto della figlia, nei panni proprio di Catwoman, con tanto di tutina nera e frusta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

I fan sono impazziti per questa esternazione di affetto e stima da parte di Lenny, e hanno reagito lasciato commenti che ribadivano l’entusiasmo nei confronti di Zoë: “Padre fiero – ha scritto un fan – che figlia meravigliosa!”. “Lei è davvero talentuosa – le parole di un altro follower – tale padre, tale figlia. Sarà pazzesca in questo ruolo!”. “Bellissima e piena di talento. Devi davvero andarne fiero. Congratulazioni a voi!”, sempre le parole di un fan. In tanti, inoltre, hanno fatto riferimento al brano Flowers for Zoë, del 1991, che il rocker scrisse proprio per la figlia.