Zoë Kravitz, ecco come si è preparata al ruolo di Catwoman: "ho studiato davvero il comportamento dei gatti"

Zoë Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, è Catwoman nel nuovo film The Batman, dedicato all’eroe della DC Comic e al cinema in queste settimane.

Per prepararsi meglio al ruolo, l’attrice ha dichiarato di essersi ispirata proprio ai felini, e di aver studiato molto i comportamenti dei gatti.

Ospite dello show americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lo scorso 2 marzo, proprio per la promozione della pellicola, Kravitz ha raccontato alcuni retroscena e ha svelato i segreti della sua preparazione. Fallon ha infatti ammesso che, se si fosse ritrovato nei panni dell’attrice, avrebbe studiato i gatti. “È quello che ho fatto – ha confermato Zoë – ne ho frequentati parecchi e ho passato del tempo con loro”. Il presentatore allora ha chiesto se questo training comprendesse anche bere del latte da una ciotola, e l’attrice sarcasticamente ha risposto “Potrei averlo fatto, sono molto metodica, amico!”.

Questa osservazione felina da parte di Kravitz avrebbe compreso anche la visione di alcuni video di gatti che litigano, così da essere estremamente credibile nelle scene di azione.

“Ciò che mi interessava così tanto – ha concluso l’attrice – era il fatto che io non riuscissi a leggere e capire la loro faccia. Ecco perché penso che le persone ne siano spaventate, non puoi mai dire cosa hanno in mente di fare”.

The Batman, diretto da Matt Reeves, vede al fianco di Zoë Kravitz anche Robert Pattinson nel ruolo dell’eroe protagonista, ma anche Colin Farrell come Pinguino e Jeffrey Wright nei panni del detective James Gordon.