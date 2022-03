"Sono pagato per guardare i Simpson e mangiare ciambelle": ecco il lavoro di Alexander Townley, 26 anni

Si chiama Alexander Townley, è un ventiseienne di Nottingham e ha trovato il lavoro dei suoi sogni: guardare tutto il giorno i Simpson, mangiare ciambelle ed essere pagato. La storia è stata raccontata direttamente dal giovane e i dettagli sono incredibili, descrivendo la perfezione della sua occupazione: guardare tutti i 717 episodi della serie, stipendiato con 5000 dollari e con una fornitura gratuita di ciambelle vegane.

Il lavoro è semplice e consiste nell'analisi dettagliata di ogni puntata: "Sono un vero fan dei Simpson, è il lavoro dei miei sogni", come riportato dal magazine Mirror, "Devo analizzare ogni episodio come un critico e ogni settimana ricevo ciambelle vegane gratis. Chi non amerebbe questo compito? I Simpson mi piacciono da sempre: sono il riflesso della società e ironizzano sui suoi stereotipi". "Devo stare seduto con un taccuino e una penna" ha aggiunto il giovane Alexander che ha accettato su indicazione del fratello, "devo riportare ogni piccolo dettaglio, dalla frase che scrive Bart sulla lavagna alla scenetta della famiglia davanti alla tv nella sigla, cose che cambiano ogni volta. Ci sono state settimane in cui ho guardato fino a 30 episodi al giorno e vi assicuro che è mentalmente stancante".