Zoë Kravitz: "Ero in imbarazzo per il mio cognome. Temevo che si pensasse che ero lì perché sono figlia di..."

È in uscita il 4 marzo il nuovo film di Batman, rilettura firmata dal regista Matt Reeves della storia del supereroe più affascinante e dark del mondo del fumetti DC Comics, che sarà interpretato da Robert Pattinson. Una figura inquietante che ha affascinato Hollywood dal 1989 con i film di Tim Burton (anche se la Columbia aveva prodotto due film già nel 1943 e nel 1949) e poi con quelli di Joel Schumacher e Cristopher Nolan anche perché profondamente umana: Batman è l’unico supereroe che non ha superpoteri, a parte quello di essere molto ricco.

Uno dei personaggi più amati dal pubblico è quello di Catwoman, la ladra Selina Kyle cresciuta in orfanotrofio determinata a farsi strada in ogni modo a Gotham City l’antieroina femminile nata come nemica di Batman nei primi episodi dei fumetti creati da Bob Kane e Bill Finger nel 1940 e poi sempre più alleata nella lotta contro il male. In passato, Catwoman è stata interpretata da Michelel Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway (oltre che da da Julie Newman nella serie di telefilm di culto degli anni ’60), e nel nuovo Batman sarà Zoe Kravitz ad indossare il suo iconico costume di pelle nera.

Un punto di arrivo per la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet nata il 1 dicembre 1988 che nella sua carriera di attrice (iniziata nel 2007 a soli 19 anni con il ruolo di babysitter nella commedia romantica No Reservations con Catherine Zeta-Jones) ha alternato film e serie televisive indipendenti e alternative (arrivando al successo con Big Little Lies) a blockbuster spettacolari, come i film della serie X Men o Divergent e gli spin off di Harry Potter, fino alla consacrazione con il capolavoro Mad Max: Fury Road di George Miller del 2015.

Parlando di quel film in cui ha recitato al fianco di Tom Hardy e Charlize Theron, Zoe Kravitz ha raccontato: «Ero sempre in imbarazzo per via del mio cognome. Temevo che le persone pensassero che ero lì solo perché sono figlia di due persone così famose. È stata dura, ma so anche di essere stata fortunata». Non è facile entrare nel mondo di Hollywood e Zoe Kravitz ha ammesso di avere avuto sempre al suo fianco le persone giuste grazie alle esperienze e ai contatti di sua madre Lisa Bonet e della famiglia di Lenny Kravitz (il nonno, Sy Kravitz era un produttore della CBS). Ma ha detto anche di essere pronta a diventare una star: «Ho sempre cercato di dimostrare al mondo ma anche a me stessa che meritavo il mio spazio nell’industria del cinema. Sono grata di essere figlia dei miei genitori, sono due persone fantastiche e due grandi artisti. Sono anche fiera di essere me stessa».