Peaky Blinders: Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno composto musica inedita per la colonna sonora dell'ultima stagione

La serie britannica pluripremiata Peaky Blinders, che racconta la malavita di Birmingham e le vicende della famiglia Shelby, sta giungendo al termine, con la sesta e ultima stagione in arrivo il prossimo 27 febbraio.

Tra i punti di forza della serie c’è sicuramente la sua colonna sonora, che vede al suo interno nomi del calibro di Nick Cave & The Bad Seeds – con il tema principale Red Right Hand – ma anche Arctic Monkeys, David Bowie, PJ Harvey, Iggy Pop, Royal Blood e Foals. Nella prossima stagione, ci saranno anche Thom Yorke e Jonny Greenwood, che avrebbero composto della musica nuova, proprio per questi ultimi episodi.

È già successo, nelle stagioni precedenti, che brani già editi dei Radiohead comparissero in alcune scene, ma questa volta si tratta di temi del tutto inediti. A rivelarlo, è stato lo stesso regista Anthony Byrne a NME: “Thom Yorke e Johnny Greenwood hanno contribuito con alcuni pezzi originali. Sono al settimo cielo per tutto questo. La musica è sempre stata molto importante, storicamente, ed io ero davvero entusiasta di inserire una colonna sonora drammatica in questa serie. La stiamo sfruttando ancora di più in questa stagione. È una stagione molto più pesante, quindi la soundtrack ci sta portando verso una direzione molto diversa. Ma si tratta sempre di Tommy e del suo spazio mentale. Questo è ciò a cui continuo a tornare”.

Yorke e Greenwood saranno comunque in ottima compagnia, in una produzione che da sempre pone la sua colonna sonora al centro del risultato finale: Patti Smith, Joy Division e Sinead O’Connor compariranno infatti con dei loro pezzi, tutti molto “peaky”: “Lo capisci, quando una canzone è ‘Peaky’ – aveva dichiarato nel 2019 sempre a NME l’attore protagonista Cillian Murphy – [È quando] gli artisti sono degli outsider. Quando hanno resistito alla tirannia del mainstream”.