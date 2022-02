Kill Bill, Uma Thurman: "Il terzo volume non arriverà molto presto. Mi dispiace deludere i fan"

Nell’ottobre 2021 dopo aver ritirato un premio alla carriera alla festa del cinema di Roma, Quentin Tarantino ha detto che vorrebbe girare il terzo capitolo di Kill Bill: «Voglio ritrovare i personaggi dopo venti anni» ha detto il regista più rock’n’roll di Hollywood. La protagonista sarà sempre The Bride, l’affascinante e spietata sposa assassina, interpretata dalla sua musa, Uma Thurman ma con lei potrebbe esserci anche BB, la figlia ormai ventenne che potrebbe essere interpretata dalla figlia di Uma Thurman, Maya Thurman Hawke, avuta da Ethan Hawke: «Riuscire ad avere Uma e Maya insieme sarebbe fantastico» ha detto Tarantino.

Ne ha parlato anche Uma Thurman in un’intervista a Sirius XM, lasciando però intendere che non accadrà presto: «Kill Bill Vol.3 non è all’orizzonte in questo momento» ha detto l’attrice al Jess Cagle Show, «Ne abbiamo discusso seriamente, ma è stato molto tempo fa. Non posso confermare nulla al momento, mi dispiace deludere i fan». Resta il mistero su quale sarà il prossimo film di Quentin Tarantino, che secondo quanto ha raccontato potrebbe essere anche l’ultimo. Nella sua visione, la carriera di ogni grande regista deve durare al massimo dieci film e quindi dopo C’era una volta a Hollywood, a lui ne rimane uno solo: «Deve essere un grande epilogo. Tutti i personaggi e le storie dei miei film fanno parte di un universo che è più reale del reale e sono tutti interconnessi tra loro. In pratica, se un personaggio di Le Iene o Pulp Fiction va al cinema, sullo schermo proiettano Kill Bill o Dal Tramonto all’Alba».

Tarantino si diverte a seminare indizi sul suo progetto finale. Una volta ha detto che vorrebbe girare un film di fantascienza della serie Star Trek, in un’altra intervista ha detto che qualunque cosa faccia, deve avere un tocco Spaghetti Western «In cui però ogni personaggio parla una lingua diversa: il bandito messicano è italiano, lo sceriffo cattivo è tedesco, l’eroe è americano» ha detto. E quando gli hanno chiesto se davvero il suo decimo film sarà l’ultima parte della trilogia di Kill Bill con Uma Thurman, il regista più rock’n’roll di Hollywood ha risposto: «Perché no?».