Foo Fighters, il primo concerto in VR durante l'aftershow del Super Bowl. Guardalo qui in versione integrale

In occasione dell'ultimo Super Bowl, andato in onda sulle principale reti mondiali domenica notte, i Foo Fighters hanno tenuto il loro primo concerto "virtuale", interamente dedicato alla piattaforma Meta Quest di Facebook (anche se è perfettamente godibile anche attraverso schermi e metodi tradizionali).

Analogamente a quanto accaduto in piattaforme videoludiche come Fortnite, che l'anno scorso ha ospitato un concerto dei Weezer, in questa nuova piazza virtuale la band di Dave Grohl ha potuto esibirsi davanti ad un pubblico potenzialmente senza limini di capienze e da tutto il mondo (anche se non sono mancati i problemi di connessione).

1/ THREAD covering the @Meta Quest Foo Fighters concert in VR, which had a horrible onboarding experience, the lobby crashed, & LOTS of people could not get in (see responses below).

This pre-recorded concert started at 8:05p but Horizon Venues didn’t even open until 8p & crashed https://t.co/qqgNgQBKh8 pic.twitter.com/JYtCxncP3w