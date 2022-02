Led Zeppelin, Robert Plant rivela le sue canzoni preferite di sempre (e non mancano le soprese)

La carriera di Robert Plant è iniziata con la passione per Elvis Presley (che imitava da bambino) e l’attrazione verso il blues che lo hanno portato a lasciare casa a 17 anni per entrare nella scena delle blues band delle Midlands in cui ha conosciuto John Bonzo Bonham, è diventata leggendaria con l’hard rock elettrico e monumentale dei Led Zeppelin (quando li ha introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame, Joe Perry degli Aerosmith li ha descritto come L’incontro perfetto tra Howlin’ Wolf e il mostro di Loch Ness) ed è proseguita con le sperimentazioni pop rock degli album con i progetti solisti Band of Joy e Sensational Space Shifters e con il grande successo degli album folk e country registrati con Alison Krauss, Raising Sand del 2007, vincitore di un Grammy e Raise the Roof del 2021. La sua estensione vocale e il suo stile ha influenzato generazioni di musicisti dal rock all’heavy metal e la presenza scenica che lo ha reso uno dei più grandi frontman rock di tutti i tempi insieme a Jim Morrison, Mick Jagger o Freddie Mercury è diventata un punto di riferimento per tutti i cantanti che cercano una trasformazione.

L’icona del frontman che sul palco diventa una figura sovrumana, un semidio del rock nasce con Robert Plant, è andata avanti con personaggi come Bon Scott degli AC/DC, Axl Rose dei Guns N' Roses o Chris Cornell dei Soundgareden e non si è mai fermata semplicemente perché nessuno ha mai raggiunto la grandezza del cantante dei Led Zeppelin.

Robert Plant ha sempre detto che il suo modo di interpretare la musica dal vivo e la sua capacità di muoversi tra tanti generi diversi senza mai ripetere sé stesso (motivo per cui si è sempre rifiutato di fare una reunion dei Led Zeppelin dopo quella straordinaria del 2007 a Londra) nasce dalla varietà dei suoi gusti e delle sue influenze musicali.

In una intervista con BBC Radio, Robert Plant ha anche fatto l’elenco preciso delle canzoni che lo hanno ispirato dagli anni 60 fino ad oggi, spaziando dal blues al rock classico fino all’indie e ad alcune chicche sconosciute.

Questo è l’elenco delle 20 influenze principali di uno dei cantanti più influenti nella storia del rock:

Rolling Stones – Street Fighting Man

Bob Dylan – Masters of War

Howlin Wolf – Forty Four

Love – Your Mind and We Belong Together

Feist – Undiscovered First

Turin Brakes – Hope We Make It

The Association – Cherish

Lucinda Williams – Sweet Old World

Fotheringay – John the Gun

Prince La La – She Put the Hurt on Me

Lazy Lester – Sugar Coated Blues

John Mayall & the Heartbreakers – I’m Your Witch Doctor

Joni Mitchell – Woodstock

Elvis Presley – I Feel So Bad

Elbow – The Blanket of Night

Davey Graham – Rif Mountain

Silly Sisters – The Grey Funnel Line

The Staple Singers – (It Takes More Than) A Hammer and Nails

Betty Harris – There’s a Break in the Road

Leadbelly – Christmas is A-Coming