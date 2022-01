Pam and Tommy: nella serie ci sarà anche una scena in cui Tommy Lee intrattiene una conversazione con il suo pene

Il 19 febbraio 1995 Pamela Anderson e Tommy Lee si sposavano a Las Vegas, dopo appena quattro giorni dal loro primo incontro. I due divorzieranno tre anni e tre figli dopo, non senza qualche difficoltà, dovute soprattutto alla diffusione illecita del celebre filmato hot della loro prima notte di nozze.

E proprio questo fatto è al centro della serie Pam and Tommy, in arrivo a febbraio, con alte aspettative. Soprattutto per alcune scene.

Nel secondo episodio, per esempio, vedremo Sebastian Stan – che interpreta il batterista dei Mötley Crüe – intrattenere un intenso dialogo con il suo pene. Lo scambio di opinioni avverrebbe subito dopo il primo incontro tra Lee e Anderson, quando lui era già perdutamente innamorato di lei. “Per quanto mi piacerebbe prendermi il merito [di questo dialogo] – ha dichiarato lo showrunner Robert Siegel a Variety – ho semplicemente adattato un capitolo del libro di memorie di Lee [Tommyland del 2004 ndr]. Penso che potrebbe essere una prima volta [per la televisione]. C'è stata una leggera avversione, perché di fatto la devi avere per forza, quando ti viene proposto un pene parlante. Ma Hulu [il canale che trasmetterà la serie negli Stati Uniti ndr] è stata estremamente di supporto”.

Nella scena, che ha richiesto parecchia destrezza tecnica, l’appendice di Lee è doppiata dall’attore Jason Mantzoukas, conosciuto per le serie The Boys e Brooklyn Nine-Nine. Craig Gillespie, regista e produttore esecutivo, ha descritto le riprese della scena come “Un po’ imbarazzanti. Avevamo quattro burattinai che lavorano con un pene animatronico. E poi, quando il troppo diventa troppo, e inizi a perdere il senso del tormento emotivo del protagonista per quello che sta succedendo? Speriamo che funzioni”.

Stan, dal canto suo, ha dichiarato di aver affrontato il momento come una qualsiasi scena d’amore: “Alla fine, l'ho trattata come se fosse una conversazione intima tra amici, di quelle che si potrebbero avere quando ti stai innamorando”.

Pam and Tommy sarà composta da nove episodi e vedrà al suo interno, oltre a Sebastian Stan, l’attrice Lily James nel ruolo di Pamela Anderson.