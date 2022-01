L'incredibile (e inaspettata) collezione di dischi di Jeff Buckley: dai KISS ai Metallica fino a Bob Dylan e Leonard Cohen. Scoprila qui

Con il suo album del 1994 Grace, Jeff Buckey è stato acclamato all'unanimità dalla critica e dal panorama musicale mondiale. David Bowie e Jimmy Page lo hanno indicato addirittura come come la voce di una generazione, ancor prima di diventare leggenda, morendo tragicamente a soli 30 anni in un fiume a Memphis. Oggi è considerato uno dei cantanti più talentuosi degli anni '90 e il suo singolo più famoso, Grace, è ancora molto trasmesso dalle radio.

Un cantautore così ispirato e unico come Buckley ha sicuramente coltivato il suo talento mettendo insieme una grande collezione di dischi e la vastità dei suoi gusti musicali è la riprova certa della sua grandezza artistica. All'interno della collezione troviamo intramontabili classici del jazz come Pithecanthropus Erectus Charles Mingus pubblicato nel 1956 e la discografia di Miles Davis, ma anche Master of Puppets dei Metallica e tantissimo folk degli anni '60, tra i quali suo padre Tim Buckley, Joni Michell, Bob Dylan e Leonard Cohen: tutti nomi che hanno avuto un impatto enorme su Jeff Buckley, in particolare Cohen che con Hallelujah del 1984 ha portato il giovane Buckley al successo permettendogli di pubblicare una delle cover più belle nella storia della musica mondiale.

Oltre ai grandi cantautori all'interno della collezione di dischi di Jeff Buckley è possibile trovare anche Led Zeppelin (con Physical Graffiti), The Smiths e Sly and the Family Stone, oltre a grandi classici degli anni '70 come Raw Power dei The Stooges, Sheer Heart Attack dei Queen e Destroyer dei KISS. Infine, ma non senza importanza, la collezione di dichi punk che spazia da Frankenchrist dei Dead Kennedys a Milo Goes to College dei The Descendents.