Avril Lavigne annuncia il nuovo album Love Sux. All'interno anche Mark Hoppus e Machine Gun Kelly

Avril Lavigne ha annunciato l'uscita del suo nuovo album. A tre anni dal precedente Head Above Water del 2019 la rocker canadese ha infatti annunciato la pubblicazione di Love Sux, per l’etichetta DTA Records di Travis Barker, prevista per il prossimo 25 febbraio.

Le collaborazioni già annunciate, oltre allo stesso Travis Barker, sono tante: ci sarà l’altro membro dei Blink-182, Mark Hoppus, per la traccia All I Wanted, ma anche Machine Gun Kelly nel brano Bois Lie. Oltre che Blackbear, per il nuovo singolo Love It When You Hate Me.

Il primo singolo di lancio dell’album, Bite Me, è uscita a fine 2021 ed è già un successo.

Parlando del disco, Lavigne ha dichiarato: “Abbiamo usato le chitarre e la batteria dal vivo e non ci siamo tirati indietro, abbiamo semplicemente fatto quello che volevo e quello che sentivo di dover fare, da molto tempo, L'album è veloce, è divertimento ed è solo puro rock'n'roll”.

Guardando al passato, quest’anno a giugno cadrà il ventesimo anniversario dall’uscita di Let Go, l’iconico album di debutto di Lavigne che conteneva, tra le altre, anche quella che rimane tutt’oggi la traccia più identificativa della cantante: Sk8er Boi. “Di recente, essendo quasi il ventesimo anniversario, molte persone mi hanno chiesto di suonare [Sk8er Boi] in alcuni programmi TV – ha raccontato la cantante nel podcast She Is The Voice – quindi continua a essere tirata in ballo e le persone faranno sempre riferimento a me relativamente a quel brano. E quindi, trasformerò questa canzone in un film... e la porterò al livello successivo”. Infatti, in occasione di questo importante compleanno discografico, la canzone diventerà un vero e proprio film, di cui per ora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli,

Love Sux tracklist:

1. Cannonball

2. Bois Lie (featuring Machine Gun Kelly)

3. Bite Me

4. I Love It When You Hate Me (featuring blackbear)

5. Love Sux

6. Kiss Me Like The World Is Ending

7. Avalanche

8. Déjà Vu

9. F.U

10. All I Wanted (featuring Mark Hoppus)

11. Dare To Love Me

12. Break Of A Heartache