Iron Maiden, Bruce Dickinson: "Ho collezionato saponi presi dagli hotel di tutto il mondo"

Ospite dell’ultimo episodio di At Home And Social With, di AXS TV, il leader degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha parlato – tra le altre cose – di sapone.

Alla domanda sulla preferenza tra bagnoschiuma liquido e saponetta, il cantante ha risposto di non avere una vera e propria predilezione, bensì di usare quello che capita. Anzi, Dickinson avrebbe ammesso di non comprare sapone da un decennio, grazie alla collezione di piccoli omaggi, raccolti negli hotel di tutto il mondo.

“Uso quello che c’è – le parole del frontman – In realtà ho una vasta collezione di saponi degli hotel di tutto il mondo e non ho mai dovuto comprare un bagnoschiuma negli ultimi dieci anni. La mia ragazza è assolutamente pazza, compra un sacco di roba. […] Io mi chiedo sempre 'Hmm, a cosa servirà questo'... E poi ci sono anche quelli con forme divertenti. Sono sempre incuriosito dai saponi a forma di ferro di cavallo. Queste sono le cose che ti vengono date negli hotel. Pensi: 'Chi l'ha inventato?'. Quindi, insomma, io uso tutto ciò che trovo a portata di mano”.

Dickinson vive attualmente a Parigi con la compagna e personal trainer Leana Dolci. L’ex moglie Paddy Bowden – da cui secondo alcune fonti il cantante si separò nel 2018 – è scomparsa tragicamente nel maggio 2020 per un incidente di cui non sono mai stati resi noti i dettagli.

La voce degli Iron Maiden si imbarcherà in un tour parlato di due mesi in Nord America, alla fine di gennaio.

Per quanto riguarda la sua band, il 17° album in studio Senjutsu è stato pubblicato a settembre 2021.