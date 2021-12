KISS, Paul Stanley di nuovo positivo al Covid: "Io e la mia famiglia con Omicron. Per fortuna siamo vaccinati". Guarda la foto

Il frontman dei KISS Paul Stanley ha dichiarato di essere nuovamente risultato positivo al covid. Il rocker ha affermato che lui e la sua famiglia hanno contratto la variante Omicron, il ceppo ormai dominante negli Stati Uniti.

La voce e chitarra dei KISS ha annunciato la positività all'infezione pubblicando un messaggio su Instagram: "Ecco la mia faccia di Omicron! Sì. Tutta la mia famiglia ce l'ha. Io sono stanco e ho il raffreddore. La maggior parte dei componenti della mia famiglia non ha alcun sintomo. Fate quello che volete, io sono così felice di essermi vaccinato"

La variante omicron, altamente contagiosa, è diventata rapidamente la forma dominante di covid-19 negli Stati Uniti, rappresentando il 73% di tutti i casi positivi.

Questa è la seconda volta che Stanley risulta positivo al covid-19. È risultato positivo nel mese di agosto durante l'End Of The Road World Tour, costringendo i KISS a posticipare alcuni show. Pochi giorni dopo anche Gene Simmons comunicava la positività all'infezione rinviando altri quattro concerti in programma.