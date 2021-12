Trainspotting, la guida ai luoghi storici del film di Danny Boyle. Scoprili tutti

La parola Trainspotting letteralmente in inglese significa “guardare i treni”, ma nello slang di strada dei giovani della Scozia indica l’essere ossessionati o dipendenti da qualcosa, soprattutto dalla droga.

È una parola scomoda e provocatoria che lo scrittore Irvine Welsh sceglie come titolo del suo romanzo del 1993, una serie di racconti brevi ambientati alla fine degli anni ’80 su un gruppo di ragazzi di Leith, un quartiere di Edimburgo travolti dalla dipendenza da eroina, che rivendicano il proprio stile di vita come una ribellione contro il conformismo della società degli anni ’90. «La voce del punk che è cresciuto e ha imparato a parlare» scrive il Sunday Times nella sua recensione, lanciandolo come un libro di culto nel Regno Unito.

Tre anni dopo, il 23 febbraio del 1996 il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore John Hodge trasformano la storia in un film destinato a rivoluzionare il cinema e la cultura del decennio, Trainspotting, interpretato da Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremmer, Johnny Lee Miller e Kelly Macdonald. «Potrebbe diventare il film più energico che sia mai stato fatto» dice Danny Boyle a John Hodge dopo aver letto il romanzo «Una storia che finisce in purgatorio o peggio».

È un ritratto spietato e realistico della depressione giovanile britannica, con una colonna sonora spettacolare e momenti di humor nero che rendono allo stesso tempo inquietanti e irresistibili i personaggi di Mark “Rent Boy” Renton, Spud, Sick Boy, Franco, Tommy e Diane.

Ambientato a Edimburgo, il film di Danny Boyle è stato in realtà girato a Glasgow la capitale della Scozia, molto più moderna ed industriale e molto meno turistica. Secondo Boyle, le due città erano intercambiabili ma in realtà erano profondamente diverse. Oggi non lo sono più perché la gentrificazione ha cambiato radicalmente molti quartieri di Glasgow.

Questo è un elenco di alcuni dei luoghi in cui sono state girate le scene più celebri di Trainspotting. Alcuni non esistono più, altri invece sono rimasti esattamente gli stessi degli anni ‘90

Princes Street, Edimburgo

L’unica scena del film girata ad Edimburgo è la prima, che è diventata una delle più famose nelal storia del cinema anni ’90: dopo aver rubato in un negozio Ewan McGregor scappa insieme a Spud lungo una via del centro inseguito dalla polizia, recitando il suo monologo di rivendicazione contro il conformismo di una vita ordinaria («Scegliete di comprare un fottuto televisore enorme, lavatrici, automobili, lettori di compact disc e apriscatole elettrici») mentre Iggy Pop canta Lust for Life, prima di essere investito da un auto all’altezza del Calton Street Bridge.

La via è Princes Street, aperta nel cuore della città nel 1781 e diventata il centro dello shopping di Edimburgo: i negozi sono stati quasi tutti sostituiti da grandi catene e oggi è uguale a tutte le altre vie dello shopping delle città inglesi.

Crosslan’s Bar, Galsgow

La scena in cui l’incontrollabile “Franco” Begbie lancia una pinta di birra in mezzo alla gente solo per scatenare una gigantesca rissa (in cui si diverte moltissimo) è stata girata al Crossland’s, un pub scelto da Danny Boyle perché aveva una balconata, perfetta per il lancio del bicchiere.

Oggi al posto del Crossland’s c’è Keilbourne Saint, un ristorante elegante che si definisce “impegnato a sostenere prodotti di origine sostenibile”

Volcano Club, Glagsow

L’incontro tra Renton e la bellissima Diane (che poi si rivela essere una studentessa appena quindicenne) avviene al Cinders, un club piuttosto famoso al 15 di Benalder Street, punto di ritrovo della scena rave degli anni ’90 molto frequentato dai ragazzi di Glasgow. Oggi è stato demolito per fare spazio a condomini di lusso.

Cafè D’Jaconelli, Glasgow

L’unico luogo che è rimasto esattamente lo stesso dai tempi di Trainspotting è il bar in cui Spud beve nervosamente un milkshake insieme a Renton prima di affrontare un improbabile colloquio di lavoro.

Si chiama Cafe D’Jaconelli si trova si Maryhill Road tra un fish and chips chiamato The Codfather e una lavanderia e anche gli arredamenti interni come i tavoli laccati e i divanetti di pelle non sono mai cambiati.