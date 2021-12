Carlos Santana è stato operato al cuore: "Ho sentito un dolore al torace e ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale"

Il leggendario Carlos Santana sabato scorso è stato operato d'urgenza al cuore a seguito di alcuni improvvisi dolori al torace.

In un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, Santana ha raccontato di aver chiesto a sua moglie di portarlo in ospedale a causa di un problema al petto. "Mi prenderò un po' di tempo libero per potermi riprendere, per riposarmi e per recuperare al meglio la mia salute". A seguito dell'operazione il chitarrista ha dovuto annullare tutti gli impegni previsti per i prossimi mesi, compresi i concerti di Las Vegas in programma per dicembre.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv