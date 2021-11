Carlos Santana mette in vendita la sua mega villa alle Hawaii per quasi 5 milioni di dollari. Guarda le foto

Dopo appena un anni dall'acquisto il grande Carlos Santana ha rimesso in vendita la splendida villa sull'isola di Kauai a Princeville, alle Hawaii. Il leggendario chitarrista ha messo sul mercato la bellissima tenuta per 4,8 milioni di dollari. La casa è stata acquistata nell'ottobre 2020 per 3,8 milioni.

Carlos Santana possiede numerose proprietà, da Las Vegas alle Hawaii e recentemente ha venduto la sua casa nella penisola di Tiburon per 5,53 milioni di dollari. La casa aveva una splendida vista sul Golden Gate Bridge e sulla baia di San Francisco. Santana ha vissuto nella città per decenni fino a quando non si è trasferito a Las Vegas nove anni fa.