Brian May sull'eliminazione della distinzione di genere ai Brit Awards: "l’inclusione dovrebbe essere un valore scontato, non imposto"

I Brit Awards, i premi dell’industria musicale britannica, hanno annunciato che nella edizione del 2022 verrà eliminata la distinzione di genere nei premi come miglior artista dell’anno. Non ci sarà più la categoria Miglior Artista Maschile e Miglior Artista Femminile ma solo Miglior Artista Britannico e Miglior Artista Internazionale. «Vogliamo rendere lo show più inclusivo» si legge sul sito «Vogliamo celebrare gli artisti solo per la musica che fanno e non per come scelgono di identificarsi o per come gli altri li vedono».

Una delle prime reazioni è arrivata da Brian May, chitarrista dei Queen, che ha criticato la scelta e rilasciato una dichiarazione al The Sun: «È un argomento di cui noi non abbiamo mai neanche parlato. Freddie non era inglese, non era neanche bianco ma a nessuno è mai importato. Era un musicista, un amico e un nostro fratello». La tesi sostenuta da Brian May è che l’inclusione dovrebbe essere un valore scontato e non imposto. «Trovo inquietante che tutto debba essere calcolato. È una decisione presa senza fare i giusti ragionamenti. Se iniziassimo la nostra carriera oggi, saremmo costretti ad includere nella band persone di colore o sesso diverso. Forse avremmo dovuto avere anche un transessuale».

La mossa dei Brit Awards farà discutere a lungo. Altri show hanno eliminato le categorie maschile e femminile, molti hanno elogiato la decisione di dare le stesse opportunità a tutti includendo gli artisti con una identità non binaria (Sam Smith per esempio), ma molti dicono che potrebbe in realtà creare ancora più discriminazione, perché gli artisti maschi dominerebbero nelle nuove categorie.

A seguito delle sue dichiarazioni Brian May è stato duramente criticato sui social media, accusato addirittura di essere ostile nei confronti delle persone trans gender. Il chitarrista dei Queen ha dovuto pubblicamente scusarsi per l'incomprensione, sostenendo di essere rimasto vittima di un'imboscata da parte della stampa: "Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Le mie parole sono state distorte"