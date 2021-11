Guerrilla art a Londra agli Abbey Road Studios. Guarda il video

L’artista italiano Marco Lodola all’alba di oggi ha organizzato un atto di guerrilla art nel centro di Londra. Nella notte ha creato una installazione mobile sulle strisce pedonali di Abbey Road con le figure dei quattro Beatles in versione ‘neon’ come nella copertina del leggendario album del 1969!

Ecco come l’artista ci ha raccontato quanto successo nel cuore di Londra: “È una cosa che avevo in testa da tanti anni. Vederla realizzata è stato un capodanno. È stato il big bang. Non mi emozionavo così tanto da quando avevo vent’anni. Adrenalina. Adrenalina pura. Mi sono sentito vivo. Ringrazio tutta la banda. Sembrava una band a organizzare la rapina del secolo".