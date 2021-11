Damon Albarn si è reciso completamente un dito mentre preparava il pesto: "mi dissero che non avrei più suonato il piano"

In una recente intervista Damon Albarn ha raccontato di essersi "tagliato completamente" un dito l'anno scorso.

Il frontman di Blur e Gorillaz si è tagliato il dito mentre preparava il pesto per la pasta utilizzando un frullatore la vigilia di Natale dello scorso anno.

Raccontando l'episodio in diretta in una trasmissione su Apple Music 1, ha ricordato: "Mi sono tagliato il dito la scorsa vigilia di Natale. Stavo preparando il pesto, avevo un frullatore a immersione e terminata pa preparazione ho pensato, 'Hmm, sembra buono.' Solo che invece di assaggiare il pesto dalla ciotola ho pensato bene di infilare il dito nel frullatore, prenderne un po' e premere il pulsante dell'accensione. Poi l'ho tirato fuori ed era completamente staccato. Era la vigilia di Natale..."

"Così sono andato al pronto soccorso di Paddington", ha raccontato il cantautore inglese, "e mi hanno detto: Non c'è niente che possiamo fare per te. Ripuliremo tutto, ma ci vorranno almeno 10 giorni".

Il leader dei Gorillaz e dei Blur si è sentito completamente devastato dalla notizia, specialmente quando gli è stato comunicato che non sarebbe stato in grado di suonare il suo pianoforte, ma è riuscito a farsi ricucire il dito: "Mi sono detto 'Sono un pianista. Ho bisogno del mio dito indietro'. Ma ho trovato un chirurgo fantastico, si è reso disponibile il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano me l'ha ricucito".