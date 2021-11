La storia di Robert Downey Jr., dalla dura vita in prigione alla rinascita verso l'Olimpo di Hollywood

Robert Downey Jr. è un sopravvissuto a sé stesso, una vera rockstar di Hollywood che prima di diventare uno degli attori più pagati e famosi di sempre grazie alla sua interpretazione del personaggio di Tony Stark in Iron Man, The Avengers e vari film dell’universo Marvel, ha combattuto contro dipendenze e problemi legali che potevano mettere fine alla sua carriera quando era appena cominciata. Figlio del regista Robert Downey Sr., ha esordito al cinema a soli cinque anni nel 1970 recitando in Pound e in diversi film per teenager negli anni ’80, fino al ruolo di protagonista nel biopic Chaplin del 1992 in cui interpreta il grande Charlie Chaplin ricevendo anche una nomination agli Oscar (non vince perché contro di lui c’è uno straordinario Al Pacino in Profumo di Donna).

Nel 1996, quando viene fermato dalla polizia su Sunset Boulevard, tutto sembra crollare: Robert Downey Jr. viene trovato in possesso di droga e di una pistola, un mese dopo mentre è fuori su cauzione viene ritrovato mentre dorme sul divano della casa del vicino dove si è introdotto di nascosto, nel 1997 non si presenta ad uno dei test antidroga obbligatori che gli vengono imposti dal tribunale di Los Angeles e nel 1999 dopo altre violazioni della libertà su cauzione viene condannato a tre anni di prigione a Corcoran, California, proprio mentre sta per uscire il suo ultimo film, Black and White.

Rimane in carcere un anno, fino a quando un giudice decide che la sua condotta gli permette di uscire. Durante il periodo in carcere, Robert Downey Jr. rilascia una famosa intervista con Vanity Fair in cui racconta la sua vita dietro alle sbarre: dorme nel letto più scomodo della cella, lavora spesso in cucina (dove ammette di non sapere fare nulla), dopo un periodo di isolamento diventa amico di molti detenuti, entra a far parte anche del coro del carcere e migliora al punto di ricordarsi il compleanno di sua sorella Allyson, una cosa che non aveva mai fatto prima. I suoi problemi di dipendenze non finiscono con l’uscita da Corcoran (nel 2001 viene fermato mentre vaga a piedi nudi in stato confusionale per Culver City) ma dopo aver recitato nella sitcom Ally McBeal, la carriera di Robert Downey Jr. riparte grazie anche all’aiuto degli amici: Mel Gibson paga per lui l’assicurazione necessaria per recitare a Hollywood (nessuna compagnia voleva più assicurarlo), Ben Stiller lo vuole nella sua commedia Tropic Thunder e infine nel 2008 il regista Jon Favreau lo sceglie per Iron Man: «Ha capito come far scattare il personaggio ad una altro livello» dice alla stampa, «Ha trovato molte delle sue esperienze di vita in Tony Stark». Una scelta che crea uno dei personaggi iconici del cinema di azione degli ultimi anni: Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark in altri due film di Iron Man e in altri cinque film dell’universo Marvel fino al 2019. È sobrio dal 2003, e nel 2015 il Governatore della California gli ha concesso il perdono definitivo.