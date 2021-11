Happy Days, Henry Winkler mette all'asta (per beneficenza) la leggendaria giacca di Fonzie

Henry Winkler, con il suo leggendario ruolo di Fonzie, è stato senza alcun dubbio una delle icone più riconoscibili sul piccolo schermo negli anni '70, alimentando l'iconicità rock di un personaggio che con il suo stile e il suo look ha determinato un modo di vivere per molti ragazzi dell'epoca.

Ora il grande attore ha deciso di fare un ulteriore gesto di grande stile (e di bontà) mettendo all'asta uno dei simboli più riconoscibili del suo personaggio e dell'intero immaginario della serie Happy Days: la giacca di Fonzie.

Parte del ricavato della vendita andrà all'associazione no-profit This Is About Humanity, co-fondata da sua figlia Zoe Winkler. Insieme alla giacca verranno venduti anche un paio di jeans, una maglietta e gli stivali da moto, per un valore stimato tra i 50mila e i 70mila dollari.

"Durante la pandemia di coronavirus mi sono reso conto che sono un accumulatore. Ho trovato ben 27 scatoloni pieni di gadget e memorabilia direttamente dai set di Happy Days, Scream, Waterboy e Turno di notte" ha dichiarato l'attore in una recente intervista rilasciata al The Post. Henry Winkler metterà all'asta anche una maschera Ghostface direttamente dal film del 1996 Scream, in cui l'attore interpretava il preside Himbry.