Soundgarden, Matt Cameron: "Kurt Cobain mi chiese di cambiargli le corde della chitarra durante un live. Fu un onore"

In occasione di un’intervista per Seattle Today Matt Cameron, batterista dei Soundgarden e attuale dei Pearl Jam, ha raccontato una serata fondamentale per la scena della città dello stato di Washington, ovvero il 17 aprile 1991.

Quella notte, infatti, gli Alice in Chains stavano girando alcune scene di quello che sarebbe poi diventato un film cult, Singles. Nel frattempo, i Nirvana erano in concerto al vicino OK Hotel, anticipando live quello che sarebbe diventato l’album grunge più importante della storia: Nevermind.

Quel 17 aprile Cameron era lì, all’Ok Hotel, con un altro membro dei Soundgarden Kim Thayil. “Avevamo sentito di questo evento all’OK Hotel con i Nirvana, insieme a Dave – ha raccontato il batterista – Penso che fosse il suo secondo o terzo spettacolo qui a Seattle con i Nirvana, o forse era il suo primo spettacolo, non lo so. Comunque, siamo andati in un vicolo dietro l'OK, abbiamo bussato alla porta e Krist [Novoselic] era lì, quindi ci ha fatto entrare”.

Una volta vicino al palco dove la band si stava esibendo, Cameron ha anche avuto l’occasione di cambiare una corda della chitarra di Kurt Cobain. O, almeno, di provarci: “C'è stato un punto in cui Kurt, io non lo conoscevo così bene, ma eravamo tipo dei conoscenti, una cosa così, insomma gli si è rotta la corda della chitarra e allora mi ha passato la chitarra e mi ha detto, 'Cambiami la corda della chitarra!'. C'era questo cestino del pranzo di Scooby-Doo con dentro tipo delle corde di chitarra avvolte. Non sapevo quale corda avrei dovuto cambiare. Così ho iniziato a cambiarla, della serie ‘Non so quale corda va bene su questa cosa qui!’. Poi qualcuno è subentrato e ha finito il lavoro per me, per fortuna. Ma è stato bello, 'Cambia la mia corda!', 'Volentieri, signore! Piacere mio.' È stato un onore”.

Il ricordo del batterista, riguardante i Nirvana, è vivido e de tutto positivo: “Sono sempre stati dei tipi a posto. Ricordo di averli visti a uno show di Vogue un martedì, con Chad [Channing] e tutto il resto. Kim [Thayil] ed io eravamo lì, e Kurt si è presentato, avevamo sentito Love Buzz e ci era piaciuta molto. Penso che ci sia una foto di Kurt con un adesivo dei Soundgarden sulla sua chitarra. Ho sentito che amava molto Screaming Life, il nostro primo album, e tutto ciò è fantastico”.

Ma tornando a quel 17 aprile 1991, un altro particolare è rimasto impresso nella mente di Cameron, un particolare che riguarda Dave Grohl: “Stavo guardando Dave suonare, ero stupito dalla sua fottuta energia […]. Ma aveva questa brocca di plastica, disgustosa, proprio accanto al suo piede sinistro. Dentro c'era questa segatura di bacchette e il tutto era davvero sporco. Poi aveva questi disgustosi calzini da trekking, tipo di lana, e penso che indossasse le Converse. Un qualcosa del tipo 'Questa è la peggiore combinazione di scarpe per batteria che abbia mai visto in vita mia!'. Ma stava davvero martellando come un dissennato, e beveva questa disgustosa acqua con la segatura dentro!”.