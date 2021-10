Queen, Brian May a sorpresa sul palco di Roger Taylor: "Siamo fratelli con madri diverse". Guarda il video

In occasione della data finale del suo tour inglese, Roger Taylor è stato affiancato sul palco da un ospite a sorpresa: il suo amico e compagno con i Queen, Brian May.

“It’s my brother from another mother” ha annunciato Taylor al pubblico londinese, introducendo May: suo fratello, anche se non di sangue.

I due si sono esibiti insieme per una cover di Tutti i Frutti di Little Richard e per il classico dei Queen del 1986, A Kind of Magic.

Quella allo O2 Shepherd’s Bush Empire era la quattordicesima data del tour del batterista dei Queen nel Regno Unito, qui in veste solista. Il suo album Outsider è infatti uscito lo scorso 1° ottobre. Si tratta del sesto nella carriera in solitaria di Taylor.

Oltre al brano dei Queen suonato con May, in scaletta a Londra c’erano anche altri classici della band, come Under Pressure e These Are the Days of Our Lives.

Ora che questo tour è terminato, sembra che Taylor abbia intenzione di riposarsi, prima che i Queen partano con il loro Rhapsody Tour, nella primavera del 2022, ancora una volta con il frontman Adam Lambert.

“La nave maestra sta per salpare e non vedo l'ora – ha detto Taylor, riferendosi alle date live dei Queen – È l'Europa. Ci piacerebbe tornare negli Stati Uniti, perché è così bello. Funziona così bene lì e tutto è più facile da organizzare. Saremo a maggio, giugno e luglio in tutta Europa. Faremo dieci grandi serate a Londra. Forse 11. Non vediamo l'ora. Brian e io non vediamo l'ora”.