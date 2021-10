Mötley Crüe, Nikki Sixx vorrebbe registrare nuova musica con la band: "Vorrei fosse semplice, cruda e davvero sporca"

In occasione di un’intervista per il programma Trunk Nation L.A. Invasion, di Sirux FM, Nikki Sixx ha parlato del futuro prossimo dei Mötley Crüe, tra l’attività live e un forte desiderio di tornare in studio di registrazione.

Lo Stadium Tour, che vedrà la band di Sixx affiancarsi ai Def Leppard, prenderà il via nell’estate 2022, dopo essere stato rimandato due volte a causa della pandemia da Covid-19.

“So che faremo un tour l'anno prossimo – risposto il bassista alla domanda relativa ad altra eventuale attività live – dal 19 giugno fino a settembre. E poi arriverà l'inverno, e saremo in America, quindi non c’è posto migliore dove suonare! A meno che non si possa andare in altri Paesi dove è estate o primavera o autunno. Ma chissà cosa succederà con il COVID? Quindi ad ora non lo so. So cosa sta succedendo in America. Non so cosa stia succedendo in Europa o in Sud America o in Messico o Australia o Nuova Zelanda”.

Questo tour con i Def Leppard segnerà il ritorno sul palco dei Mötley Crüe dopo la conclusione del tour di addio del 2014/2015.

Per quanto riguarda della nuova musica firmata Mötley Crüe, Nikki Sixx non nasconde la voglia di tornare in studio con la band. L’ultima canzone pubblicata fu The Dirt (Est. 1981), per la colonna sonora del biopic The Dirt del 2018. Mentre l’ultimo album di inediti risale a dieci anni prima e fu Saints Of Los Angeles. “Mi piacerebbe fare un po' di musica nuova con i ragazzi – ha ammesso il bassista – Mi piacerebbe che fosse davvero semplice, cruda e davvero sporca! Mi ispiro a questo genere di cose ora, che si tratti di una nuova band o roba che sto ascoltando, come la semplicità di "Black Dog", tu ascolti questo, e dici, tipo, ‘Wow!’. Alcune delle cose che escono in questo momento sono davvero buone ma sono anche prodotte in un modo esagerato. Quando ascolto musica di qualsiasi genere o anche semplicemente nel mondo rock, non mi sembra che i Black Sabbath abbiano lo stesso suono di batteria dei Led Zeppelin, lo stesso suono di batteria degli Aerosmith, o la stessa chitarra. Mi dà fastidio che così tante cose suonino allo stesso modo, anche se sono davvero buone”.